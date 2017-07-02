Ультрас "Металлиста 1925" попросили прощения у тех, кого побили в Киеве

На странице ультрас харьковского "Металлиста 1925" в Facebook появилась информация об их поездке в Волочиск на примирение с местными болельщиками, побитыми в Киеве во время финального матча аматорского чемпионата Украины между "Металлистом 1925" и "Агробизнесом" из Волочиска.

Харьковские ультрас написали о своей поездке следующее:

Парни с нашего сектора ездили в Волочинск. Проведывали некоторых пострадавших любителей "Агробизнеса", общались с теми, кто был на секторе в день финала Кубка, познакомились с президентом Чемпионов аматорской лиги, присутствовали на местном празднике в честь завоёванного титула . Жизнь очень бывает местами непредсказуема, а с 2013го повороты бывают на столько неожиданными, что диву даёшься, как такое в реальной жизни возможно. Весьма печальные события стали причиной знакомства с одними из лучших представителей нашей Нации. Узнав друг друга при личном общении мы реально рады, что такие люди есть в Украине и мы имеем честь быть знакомыми. Мы не будем пересказывать подробно все наши впечатления и детали поездки, но реально, осознание того, что где-то в Украине есть такие правильные и уважаемые соотечественники, настоящие фанаты футбола, вселяет оптимизм и веру в лучшее будущее страны. Спасибо за тёплый приём и уверены, что это станет началом продуктивного общения и дружбы. Мужчины и патриоты всегда найдут в себе силы признать ошибки, найти общий язык и проявить благородство.