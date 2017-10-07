Ультрас "Металлиста 1925" вновь "отличились" во время футбольного матча. На сей раз без избиений и погромов

Во время матча второй лиги украинского футбол между "Металлистом 1925" и симферопольской "Таврией", завершившемся со счетом 3:2 в пользу харьковской команды, ультрас "Металлиста 1925" массово жгли пиротехнику и дымовые шашки, оскорбляли нового главного тренера харьковчан Александра Иванова и скандировали кричалки нацистского содержания.

На сей раз обошлось без погромов и избиений обычных зрителей, как это произошло 19 июня в Киеве, когда ультрас "Металлиста 1925" устроили бесчинства на матче команды, которую они поддерживают, против "Агробизнеса" из Волочиска.