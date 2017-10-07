Ультрас "Металлиста 1925" вновь "отличились" во время футбольного матча. На сей раз без избиений и погромов

07 октября 2017 г. 23:09
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Во время матча второй лиги украинского футбол между "Металлистом 1925" и симферопольской "Таврией", завершившемся со счетом 3:2 в пользу харьковской команды, ультрас "Металлиста 1925" массово жгли пиротехнику и дымовые шашки, оскорбляли нового главного тренера харьковчан Александра Иванова и скандировали кричалки нацистского содержания.

На сей раз обошлось без погромов и избиений обычных зрителей, как это произошло 19 июня в Киеве, когда ультрас "Металлиста 1925" устроили бесчинства на матче команды, которую они поддерживают, против "Агробизнеса" из Волочиска.

Видео: 

"Металлист 1925" - "Таврия" Пирошоу от ультрас

"Металлист 1925" - "Таврия". 07.10.2017. Перфоманс харьковских ультрас

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