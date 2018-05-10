Ультрас подрались с полицией. "Шахтер" выиграл Кубок Украины по футболу

Драки ультрас с полицией накануне матча, беспорядки на трибунах во время игры. Яркое футбольное зрелище в течение 90-минут. И в итоге триумф донецкого "Шахтера". Ведущая украинская футбольная команда, которая проводит свои домашние матчи в Харькове, на этот раз на нейтральном поле - в Днепре, выиграла финал Кубка Украины у своего принципиального соперника - киевского "Динамо". Сегодня в Харькове радуются за "Шахтер".

Так громко и радостно было в раздевалке "Шахтера" после того, как команда получила желанный трофей - за победу в Кубке Украины. В финале, который прошел в Днепре, "Шахтер" победил киевское "Динамо" - 2:0. Оба гола были проведены во втором тайме. Сначала Факундо Феррейра замкнул прострел на дальней штанге. Затем Ярослав Ракицкий забил прямым ударом со штрафного. Без происшествий до финального свистка не обошлось. Ультрас "Динамо", недовольные поражением своей команды, стали бросать на поле файеры. Игру даже на некоторое время пришлось остановить. Однако, дым рассеялся. Матч закончился, и капитан "Шахтера" Тайсон в футболке дисквалифицированного за допинг Дарио Срны поднял над головой трофей. "Шахтер" в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины. До сих пор у "Шахтера" и "Динамо" было по 11 таких побед. Успеху же "Шахтера" сегодня радуются и болельщики в Харькове.

Отличные впечатления. Победила моя любимая команда, за которую я уже давно болею. Очень рад, очень рад. Особенно было приятно после того, как 0:1 киевлянам проиграли в предыдущей игре, взять убедительный реванш.

Мы очень рады. Я сам с Донбасса. И поэтому желаю, чтобы "Шахтер" вернулся на нашу арену шахтерскую. Она скучает за ним. Травка зеленая хочет видеть нашу команду в нашем городе.

Финал же Кубка Украины-2018 в Днепре запомнился не только рекордной 12-й победой "Шахтера", но и событиями, которые предшествовали матчу на улицах этого города. Во время марша ультрас состоялась их драка с полицией. По словам правоохранителей, неустановленное лицо бросило под бронежилет инспектору патрульной полиции пиротехническое изделие. Полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи. После чего были задержаны 20 человек. Открыто уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов".