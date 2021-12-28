Умер младший брат Диего Марадоны. Тоже в прошлом футболист

Проблемы со здоровьем у Уго Марадоны, приведшие к смерти в 52 года, оказались схожими с аналогичными проблемами скончавшегося год назад в возрасте 60-ти лет Диего Марадоны.

52-летний Уго Марадона умер сегодня в итальянском городе Неаполь от сердечного приступа.

За время своей карьеры футболиста Марадона-младший выступал за юношескую сборную Аргентины, а также поиграл за профессиональные команды Аргентины, Италии, Испании, Колумбии, Уругвая и Японии.

Затем в качестве тренера Уго Марадона возглавлял команду «Пуэрто-Рико Айлендерс».