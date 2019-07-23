 

Умер российский боксер Максим Дадашев, госпитализированный после боя

23 июля 2019 г. 19:01
Автор: Виталий Лабскир
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Трепанация черепа не спасла жизнь.

В минувший уик-энд в американском Оксон-Хилле 28-летний российский боксер Максим Дадашев не смог после 11-го раунда продолжать поединок против пуэрториканца Субриэля Матиаса. В 11-м раунде Дадашев пропустил большое количество сильных ударов, и его тренер Бадди Макгирт принял решение не выпускать боксера на 12-й раунд, хотя Дадашев и был против того, чтобы останавливать бой.

Но дойти до раздевалки Дадашев не сумел. У него стал развиваться отек мозга.

Боксер потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу, где перенес трепанацию черепа.

Увы, повреждения мозга, полученные в боксерском поединке, оказались не совместимыми с жизнью. Сегодня Дадашев умер в больнице.

В его послужном списке теперь навсегда 13 побед и одно-единственное поражение. В буквальнм смысле - смертельное.

Ниже - весь бой Дадашева против Матиаса и то, что происходило на пути в раздевалку, до которой Дадашев так и не дошел.

 

Видео: 

Бой  Максима Дадашева против Субриэля Матиаса 19.07.2019

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