Умирающий футболист объявил о прощальной вечеринке перед эвтаназией

10 июня 2019 г. 17:03
Автор: Виталий Лабскир
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42-летний голландский футболист Фернандо Риксен публично назвал дату своей смерти.

Риксен, выступавший ранее за сборную Голландии, ныне болен неизлечимой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом.

Риксен находится в больнице в Шотландии. По законам Великобритании разрешена пассивная эвтаназия, то есть намеренное прекращение поддерживающей терапии.

И, вот, Риксен, принял решение - эвтаназия должна состояться после прощальной вечеринки, которую футболист назначил на 28 июня.

С помощью устройства генерации речи Фернандо Риксен записал такое обращение:

Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо.

Видео: 

Fernando Ricksen reveals how he will make his 'final appearance' in heart-breaking video

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