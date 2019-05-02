Уникальный. Месси забил свой 600-й гол в клубной карьере

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси, проведший всю свою карьеру в испанской "Барселоне", достиг впечатляющего голевого рубежа.

"Барселона" в первом полуфианльном матче Лиги Чемпионов выиграла 3:0 у английского "Ливерпуля". Месси забил в этом поединке дважды. Это были 599-й и 600-й его голы за "Барселону".

Свой первый гол на профессиональном уровне Месси забил 14 лет назад - 1 мая 2005 года в матче "Барселона" - "Альбасете". На то, чтобы провести на клубном уровне 600 голов Месси понадобилось 686 матчей.