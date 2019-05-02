Уникальный. Месси забил свой 600-й гол в клубной карьере

02 мая 2019 г. 19:15
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси, проведший всю свою карьеру в испанской "Барселоне", достиг впечатляющего голевого рубежа.

"Барселона" в первом полуфианльном матче Лиги Чемпионов выиграла 3:0 у английского "Ливерпуля". Месси забил в этом поединке дважды. Это были 599-й и 600-й его голы за "Барселону".

Свой первый гол на профессиональном уровне Месси забил 14 лет назад - 1 мая 2005 года в матче "Барселона" - "Альбасете". На то, чтобы провести на клубном уровне 600 голов Месси понадобилось 686 матчей.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.