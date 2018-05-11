Унитазы у футбольной площадки. Сначала - слабительное. Затем - футбол

Гороховый суп, индийская еда, компот – суровые норвежцы приняли слабительное и пошли играть в футбол.

Создатели норвежского ТВ-шоу «Stian Blipp» проявили потрясающую фантазию. Норвежцы придумали футбольный матч, на который игроки вышли, предварительно приняв слабительное. Точнее, футболисты съели острую индийскую еду, компот из кальмаров, гороховый суп и ржаную муку.

Рядом с площадкой за ширмой установили специальные кабинки, где участники игры быстро справляли нужду.

Одна из команд получила название «Диареал Мадрид». Другая - «Барселона».

«Диареал» победил со счетом 4:3.