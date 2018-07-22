Усик "загассил" Гассиева. Подсчитано количество ударов, нанесенное боксерами друг другу

Подавляющее преимущество украинского боксера Александра Уссика над россиянином Муратом Гассиевым в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе нашло свое статистическое отображение.

Всего Усик выбросил за 12 раундов 939 ударов, из которых точными оказались 252.

Гассиев выбросил 313 ударов, из них точными оказались 91.

Таким образом, точность ударов составила 26,8% у Усика и 29,1% - у Гассиева, однако при этом украинский боксер в три раза ударов больше, чем российский.

Следует напомнить, что Усик разгромно победил единогласныи решением судей: 120-108, 119-109 и 119-109.