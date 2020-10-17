Установлены новый мировой рекорд и новый европейский рекорд в полумарафоне

До сегодняшнего дня никто из женщин в мире никогда не пробегал столь быстро 21 километров 097 метров.

На чемпионате мира по полумарафону в польской Гдыне женский забег оказался феноменально быстрым.

Мировой рекорд в полумарафоне у женщин до сих пор был равен 1 час 5 минут и 34 секунды. Его обладательницей была кенийка Перес Джепчерир.

И, вот, она же, в Гдыне установила новый мировой рекорд - 1 час 5 минут и 16 секунд.

К тому же, быстрее прежнего мирового рекорда пробежали еще и серебряная призерка Мелат Йисак Кейета (Германия) - 1 час 5 минут 18 секунд (этот результат теперь новый рекорд Европы), а также бронзовая - Ялемзерф Йехуалав (Эфиопия) - 1 час 5 минут 19 секунд.