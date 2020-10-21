Уволенный главный тренер «Днепра-1» трудоустроился на Кипре

Новый вызов в карьере бывшего главного тренера «Днепра-1» украинского специалиста Дмитрия Михайленко.

47-летний Михайленко представлен в качестве главного тренера команды «Пафос» из одноименного города на Кипре.

Помощником Михайленко будет россиянин Роман Шаронов. А совладельцем «Пафоса» является российский бизнесмен Роман Дубов.

За «Пафос» выступают два украинских футболиста – вратарь Артур Рудько и полевой игрок Орест Кузик.

В чемпионате Кипра «Пафос» после 7-ми туров занимает 8-е место, имея 8 очков.