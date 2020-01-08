Ужасно больно. Баскетболист, плашмя, упал на спину

Попытка заблокировать бросок удалась, но при этом привела к серьезной травме.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Нью-Йорк Никс" один из лидеров "Лейкерс" Энтони Дэвис крайне неудачно упал.

Дэвис, блокируя бросок соперника, не дал мячу залететь в корзину, но при этом баскетболист не успел сгруппироваться при падении и рухнул на спину.

Через несколько минут Дэвис смог встать и самостоятельно покинуть площадку. У него диагностирован ушиб нижней части позвоночника.

Сам же матч завершился со счетом 117:87 в пользу "Лос-Анджелес Лейкерс".