Ужасно больно. Баскетболист, плашмя, упал на спину

08 января 2020 г. 15:50
Автор: Виталий Лабскир
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Попытка заблокировать бросок удалась, но при этом привела к серьезной травме.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Нью-Йорк Никс" один из лидеров "Лейкерс" Энтони Дэвис крайне неудачно упал.

Дэвис, блокируя бросок соперника, не дал мячу залететь в корзину, но при этом баскетболист не успел сгруппироваться при падении и рухнул на спину.

Через несколько минут Дэвис смог встать и самостоятельно покинуть площадку. У него диагностирован ушиб нижней части позвоночника.

Сам же матч завершился со счетом 117:87 в пользу "Лос-Анджелес Лейкерс".

Видео: 

Anthony Davis Heads To Locker Room After Scary Fall On Back Against New York Knicks

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