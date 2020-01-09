Ужасный ляп вратаря, приведший к голу

Голкипер, находясь с мячом, слишком беспечно повел себя у ворот своей команды.

В матче третьего по силам английского футбольного дивизиона встречались "Сандерленд" и "Линкольн Сити". "Сандерленд" победил 3:1.

При этом очень стоит посмотреть, как был забит второй гол в ворота "Линкольна" (Ниже на видео обзара матча с 30-й секунды). Голкипер "Линкольна" Джош Виккерс стал перепасовываться защитниками, затем попытался сделать передачу над головой игрока "Сандерленда", но мяч был перехвачен и практически сразу оказался в воротах "Линкольна", причем от головы вратаря "Линкольна" Майкла Боствика.