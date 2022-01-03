В Австралии умер выдающийся советский легкоатлет, родившийся в Грузии

В возрасте 76 лет не стало Виктора Санеева — единственного в мировой истории 3-кратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке.

Санеев завоевывал олимпийское «золото» в Мельбурне-1968, Мюнхене-1972 и Монреале-1976. Также он стал серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве.

Виктор Санеев родился в грузинском городе Сухуми 3 октября 1945 года. Умер в австралийском городе Сидней 3 января 2022 года.

Свои олимпийские медали Санеев завоёвывал, выступая за сборную СССР.

В 90-х годах прошлого века Санеев переехал на постоянное место жительства в Австралию.