В Беларуси провели футбольный матч, вопреки подозрению на коронавирус у шести футболистов

04 июля 2020 г. 16:12
Автор: Виталий Лабскир
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В составе действующего чемпиона Беларуси - брестского "Динамо" у шести футболистов, включая двух украинцев - Евгения Хачериди и Александра Нойока подозрение на коронавирус, тем не менее, футбольные органы Беларуси отказади "Динамо" в переносе матча чемпионата страны.

В результате "Динамо" приехало на гостевой поединок против ФК "Смолевичи" в полурезервном составе и сыграло с аутсайдером беларуссского чемпионата вничью - 3:3.

Единственный из здоровых украинских футболистов брестского "Динамо" Артем Милевский вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Видео: 

Агляд матчу Смалявічы – Дынама-Брэст

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