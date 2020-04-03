В чемпионате Никарагуа по футболу сыгран матч лидеров

Никарагуа, Беларусь, Бурунди - страны, в которых продолжаются национальные чемпионаты по футболу. В Никарагуа состоялся 13-й тур. А в его рамках - матч команд, занимающих 1-е и 2-е места.

Таковыми являются столичный ФК "Манагуа" и "Реал Эстели" из города Эстели.

Матч завершился вничью - 1:1. За "Манагуа" счет открыл эффектным ударом со штрафного испанский легионер Пабло Галлеро. "Реал Эстели" отыгрался благодаря голу Эдгара Кастильо. Оба мяча были забиты в первом тайме. Во втором гости имели реальный шанс одержать победу, но за "Манагуа" сыграла стойка ворот.

В результате "Манагуа" сохранил лидерство в никарагуанской Премьер-Лиге, имея теперь 29 очков. "Реал Эстели" идет вторым, отставая на 2 очка.