В чемпионате Никарагуа по футболу сыгран матч лидеров

03 апреля 2020 г. 12:12
Автор: Виталий Лабскир
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Никарагуа, Беларусь, Бурунди - страны, в которых продолжаются национальные чемпионаты по футболу. В Никарагуа состоялся 13-й тур. А в его рамках - матч команд, занимающих 1-е и 2-е места.

Таковыми являются столичный ФК "Манагуа" и "Реал Эстели" из города Эстели.

Матч завершился вничью - 1:1. За "Манагуа" счет открыл эффектным ударом со штрафного испанский легионер Пабло Галлеро. "Реал Эстели" отыгрался благодаря голу Эдгара Кастильо. Оба мяча были забиты в первом тайме. Во втором гости имели реальный шанс одержать победу, но за "Манагуа" сыграла стойка ворот.

В результате "Манагуа" сохранил лидерство в никарагуанской Премьер-Лиге, имея теперь 29 очков. "Реал Эстели" идет вторым, отставая на 2 очка.

Видео: 

Resumen | Managua FC 1-1 Real Estelí FC | Clausura 2020 - Jornada 13

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