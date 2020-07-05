В чемпионате Украины по футболу забит гол прямым ударом с углового

05 июля 2020 г. 19:32
Автор: Виталий Лабскир
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Мяч залетел в ближний угол ворот.

В матче 29-го тура украинской Премьер-Лиги черниговская "Десна" разгромила "Колос" из Коваливки со счетом 5:1.

При этом заключительный 5-й гол "Десны" Андрей Тотовицкий забил прямым ударом с углового.

"Десна" по набранным очкам догнала киевское "Динамо" (по 55 очков) и при этом опередила киевлян в турнирной таблице, выйдя на 2-е место, благодаря преимуществу в личных встречах. От лидера и досрочного чемпиона донецкого "Шахтера" "Десна" и "Динамо" отстают на 20 очков.

Видео: 

Десна - Колос - 5:1. Гол: Тотовицкий (91')

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