В Харькове в донецком дерби победил "Шахтер"

На 6-й тур украинской футбольной лиги пришелся матч двух донецких команд - "Шахетра" и "Олимпика". Посмотреть на донецкое дерби на главной спортивной арене Харькова пришли на ОСК "Металлист" 11254 болельщика.

Матч завершился победой "Шахтера" - 2:0.

В первом тайме подачу с углового замкнул Факундо Феррейра и открыл счет. Во втором харьковский арбитр Константин Труханов назначил 11-метровый за фол на бывшем игроке харьковского "Металлиста" Марлосе. И сам Марлос реализовал пенальти, установив окончательный результат.