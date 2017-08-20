В Харькове в донецком дерби победил "Шахтер"

20 августа 2017 г. 14:19
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На 6-й тур украинской футбольной лиги пришелся матч двух донецких команд - "Шахетра" и "Олимпика". Посмотреть на донецкое дерби на главной спортивной арене Харькова пришли на ОСК "Металлист" 11254 болельщика.

Матч завершился победой "Шахтера" - 2:0.

В первом тайме подачу с углового замкнул Факундо Феррейра и открыл счет. Во втором харьковский арбитр Константин Труханов назначил 11-метровый за фол на бывшем игроке харьковского "Металлиста" Марлосе. И сам Марлос реализовал пенальти, установив окончательный результат.

Видео: 

Shakhtar 2-0 Olimpik. Highlights (19/08/2017)

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