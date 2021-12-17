Зачем на трассу по ралли-кроссу выехала строительная техника?

Черкасская Лозовая. На трассе, где еще недавно соревновались гонщики, сейчас работает тяжелая техника. Ее задача — вырыть каналы для отвода воды и снега и таким образом подготовить трассу к открытию автоспортивного сезона в Украине. Которое, по словам президента автомобильного клуба «Харьков» Алексея Беседина, состоится 26 мая 2022 года. Это будет юбилейная 25-я гонка.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба «Харьков»

Сегодня мы, наконец, дождались, когда у нас закончились дожди и еще не начались снега. Сегодня мы работаем, и трасса будет законсервирована до весны следующего года.

Сергей Коржов, директор дистанции, начальник трассы

Расширяем ее как можно шире. Постараемся сделать ее более удобной для спортсменов. Ведь весной должны пройти чемпионаты Украины по кроссу и ралли-кроссу. А в Харькове пройдет его 1 этап.

Поэтому, по словам организаторов, в конце мая Харьков соберет лучших пилотов не только из Украины, но и гонщиков из Молдовы и Беларуси.