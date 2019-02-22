В массовой драке побит "звездный" хоккеист

22 февраля 2019 г. 19:23
Автор: Виталий Лабскир
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Одному из самых "звездных" хоккеистов НХЛ Сидни Кросби пришлось поучаствовать в массовой драке. Завершилась Драка для Кросби плачевно.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Сан-Хосе" и "Питтбургом" потасовку устроили практически все хоккеисты, находившиеся на льду.

Кросби попытался вступить в драку с хоккеистом "Сан-Хосе" Бренденом Диллоном. Но на помощь Диллону пришел его партнер по команде Майкл Хэйли. В результате Хэйли весьма оперативно "уложил" Кросби на лед.

Когда страсти поутихли, арбитр удалил по три игрока обеих команд, а также главного тренера "Питтсбурга" Майкла Салливана. При этом Кросби получил 10 минут штрафа без права замены.

Вообще же поводом для драки стало то, что один из игроков "Сан-Хосе" попытался подсмотреть, какую комбинацию нарисовал своим подопечным на планшетке тренер "Питтсбурга".

Сам матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Сан-Хосе".

Видео: 

GOTTA SEE IT: Sidney Crosby Ignites Brawl Between Pittsburgh Penguins & San Jose Sharks

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