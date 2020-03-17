В МОК разїяснили текущую ситуацию с проведением летней Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) распространил комминюке относительно перспектив проведения Олимпийских Игр-2020 в Токио в запланированные изначально сроки (с 24 июля по 9 августа)

В комминюке говорится:

Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и наши мысли о всех, кто пострадал от этого кризиса. Мы солидарны со всем обществом, чтобы сделать все, чтобы сдержать вирус. Ситуация с вирусом COVID-19 также влияет на подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 и меняется с каждым днем. МОК, как и раньше, остается преданным Олимпийским играм в Токио 2020 года, до начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения, и любые предположения в этот момент будут контрпродуктивными. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио.