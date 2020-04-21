В Москве умер 22-летний футболист

Скоропостижно скончался 22-летний воспитанник московского "Локомотива" Инокентий Самохвалов, выступавший в этом сезоне за московский футбольный клуб "Казанка". "Казанка" является фарм-клубом "Локомотива"
Как сообщил официальный сайт "Казанки", Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки
Самохвалов выигрывал молодежное первенство России.
У скончавшегося остались жена и сын.
Российские СМИ со ссылкой на тренера "Казанки" Александра Гришина пишут, что причиной смерти Самохвалова стала сердечная недостаточность.