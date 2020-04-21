В Москве умер 22-летний футболист

21 апреля 2020 г. 0:20
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Скоропостижно скончался 22-летний воспитанник московского "Локомотива" Инокентий Самохвалов, выступавший в этом сезоне за московский футбольный клуб "Казанка". "Казанка" является фарм-клубом "Локомотива"

Как сообщил официальный сайт "Казанки", Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки

Самохвалов выигрывал молодежное первенство России.

У скончавшегося остались жена и сын.

Российские СМИ со ссылкой на тренера "Казанки" Александра Гришина пишут, что причиной смерти Самохвалова стала сердечная недостаточность.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.