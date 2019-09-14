В нижнем белье и маске. Эпатаж Тайсона Фьюри в ходе взвешивания и дуэли взглядов

В американском Лас-Вегасе состоялись последние публичные мероприятия - взвешивание и дуэль взглядов перед боем боксеров-супертяжей - британца Тайсона Фьюри и Отто Валлина из Швеции.

Вес Валлина составил 107 кг, Фьюри оказался гораздо тяжелее - 115,2 кг.

Фьюри не снимал с себя на взвешивании и дуэли взглядов маску луча либре. В таких соревнуются бойцы стиля рестлинга луча либре, распространенного в Мексике. Дело в том, что Фьюри продолжает в эти дни эксплуатировать мексиканскую тему, поскольку 16 сентября будет праздноваться День независимости Мексики.