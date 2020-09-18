В прыжках с шестом пал «вечный» мировой рекорд Сергея Бубки, установленный в 1994 году

18 сентября 2020 г. 11:27
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В течение 26-ти лет никто не мог на открытом воздухе прыгнуть выше, чем это сделал выдающийся украинский шестовик Сергей Бубка, установивший мировой рекорд 6 м 14 см.

И, вот, историческое достижение Бубки превзойдено.

На этапе Бриллиантовой лиги в Риме 20-летний шведский самородок Арман Дюплантис со второй попытки преодолел планку на высоте 6 м 15 см. Отныне это новый мировой рекорд. На видеоповторах рекордного прыжка Дюплантиса видно, что шведский спортсмен прыгнул с, по меньшей мере, 5-тисантиметровым запасом.

Следует отметить, что мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях также принадлежит Дюплантису. В феврале этого года он прыгнул на 6 м 18 см.

Видео: 

Armand Duplantis 6.15m Outdoor Pole Vault World Record | Rome 2020 | Best Quality

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53