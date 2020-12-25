В России произошла массовая драка в октагоне

В Москве проходил турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights. По завершении одного из боев произошло, кажется, то, что отнюдь не было предусмотрено по сценарию.

В октагоне оказались два российских бойца Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, которые на этом турнире были зрителями, но между ними давняя неприязнь, а их бой в 2018 году завершился вничью.

На сей раз сначала в руках у Исмаилова и Минеева были микрофоны, но затем микрофоны были отброшены и началась массовая драка. При этом на Минеева набросилось много друзей и поклонников дагестанского бойца Исмаилова. Тренер Минеева позже посетовал, что ни один русский не пришел на помощь Владимиру.

Российские СМИ пишут, что Исмаилову грозит административная ответственность по статье «мелкое хулиганство», санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо арест до 15 суток.