В Японии возобновили играть в футбол

28 марта 2020 г. 15:38
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпионат Японии по футболу начался в конце февраля. Был сыгран один тур, после чего соревнования были прерваны из-за коронавируса.

Пока чемпионат еще не возобновился, но команды начинают играть контрольные поединки.

Так, без зрителей на пустом стадионе "Нихондайра" в Сидзуоке сыграли "Симидзу С-Палс" (Сидзуока) и "Джубило" (Ивата). Матч завершился со счетом 3:2.

Точной даты возобновления чемпионата Японии по футболу пока нет.

Японии удалось не допустить распространения коронавируса. В этой стране суммарно 1449 человек заразились и 49 умерли.

Видео: 

Shimizu S-Pulse 3-2 Júbilo Iwata | Training Match | J.LEAGUE

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