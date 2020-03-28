В Японии возобновили играть в футбол

Чемпионат Японии по футболу начался в конце февраля. Был сыгран один тур, после чего соревнования были прерваны из-за коронавируса.
Пока чемпионат еще не возобновился, но команды начинают играть контрольные поединки.
Так, без зрителей на пустом стадионе "Нихондайра" в Сидзуоке сыграли "Симидзу С-Палс" (Сидзуока) и "Джубило" (Ивата). Матч завершился со счетом 3:2.
Точной даты возобновления чемпионата Японии по футболу пока нет.
Японии удалось не допустить распространения коронавируса. В этой стране суммарно 1449 человек заразились и 49 умерли.