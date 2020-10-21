Василий Ломаченко, потерявший все чемпионские пояса, перенес операцию на плече

Нашлось оправдание поражения украинского боксера Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Оказывается, Ломаченко боксировал с травмой плеча.

По информации Yahoo Sports Ломаченко на этой неделе перенес операцию на правом плече и до конца января не сможет тренироваться, сообщает издание "Трибуна".

Доктор Нил Эльаттрахе рассказал, что лечил плечо боксера за 6 недель до поединка, когда Ломаченко прибыл в США в тренировочный лагерь:

Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Оказывается, он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Но мы знали, что он сильно повредил вращающую манжету и сильно повредил кость в месте прикрепления вращательной манжеты к плечу. Это было примерно за шесть недель до боя, и мы доставили его туда, где ему было достаточно удобно тренироваться. Он сказал, что мог нормально тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя.

Прогноз на выздоровление хороший и с возвращением в ринг проблемы не будет.

Анатолий Ломаченко - тренер и отец Василия думал о переносе боя с Теофимо Лопесом, но Василий отказался. Как сообщил менеджер Эгис Климас, боксер даже угрожал завершить карьеру, если поединок будет перенесен.