Волевая победа "Металлиста 1925" в Горишних Плавнях

В 7-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" гостил в Горишних Плавнях,где встречался с метсным "Горняком-Спортом".

Хозяева открыли счет в первом тайме и вплоть до 80-й минуты вели в счете.

Но "Металлист 1925" все же сумел сначала отыграться (за фол на Лукасе был назначен пенальти, который реализовал Виталий Кольцов), а затем и добыть победу. Победный гол на 85-й минуте провел Ярослав Ямполь.

После 7-ми туров у "Металлиста 1925" 14 очков и 2-е место в турнирной таблице.