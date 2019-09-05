 

Волевая победа "Металлиста 1925" в Горишних Плавнях

05 сентября 2019 г. 9:56
Автор: Виталий Лабскир
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В 7-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" гостил в Горишних Плавнях,где встречался с метсным "Горняком-Спортом".

Хозяева открыли счет в первом тайме и вплоть до 80-й минуты вели в счете.

Но "Металлист 1925" все же сумел сначала отыграться (за фол на Лукасе был назначен пенальти, который реализовал Виталий Кольцов), а затем и добыть победу. Победный гол на 85-й минуте провел Ярослав Ямполь.

После 7-ми туров у "Металлиста 1925" 14 очков и 2-е место в турнирной таблице.

Видео: 

"Гірник-Спорт" - "Металіст 1925" - 1:2

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