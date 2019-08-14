Вратарь из Харьковской области представлен голкипером испанского "Вальядолида"

Андрей Лунин приступил к тренировкам с "Вальядолидом".

Мадридский "Реал", которому принадлежит украинский вратарь, отдал на год 20-летнего Лунина в аренду в "Вальядолид".

Андрей Лунин родился в Краснограде Харьковской области. Он воспитанник харьковского "Металлиста". На профессиональном уровне в "Днепре" и луганской "Заре". После чего карьера Лунина продолжилась в Испании. Став вратарем мадридского "Реала", в минувшем сезоне он был отдан в аренду в "Леганес", и, вот, в нынешнем сезоне - в "Вальядолид".