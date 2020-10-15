Вратарь одним ударом по мячу "вырубил" двух соперников

15 октября 2020 г. 18:35
Автор: Виталий Лабскир
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В футболе и такое бывает.

В матче чемпионата Бразилии по футболу между "Палмейрасом" и "Коритибой" футболист "Коритибы" Робсон дальним ударом поразил ворота "Палмейраса". После чего Робсон с партнерами стали радоваться забитому голу. В это время вратарь "Палмейраса" Вевертон угодил пропущенным мячом аккурат по радующимся соперинкам. Двое из них тут же упали. Причем оба схватились руками за голову.

Арбитр решил, что в действиях Вевертона не бло злогу умысла и не стал ему показывать даже желтую карточку.

Сам же матч завершился победой "Коритибы" 3:1.

Видео: 

2º gol do Coritiba contra o Palmeiras na 16º rodada do campeonato brasileiro 2020

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