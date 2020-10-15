Вратарь одним ударом по мячу "вырубил" двух соперников

В футболе и такое бывает.

В матче чемпионата Бразилии по футболу между "Палмейрасом" и "Коритибой" футболист "Коритибы" Робсон дальним ударом поразил ворота "Палмейраса". После чего Робсон с партнерами стали радоваться забитому голу. В это время вратарь "Палмейраса" Вевертон угодил пропущенным мячом аккурат по радующимся соперинкам. Двое из них тут же упали. Причем оба схватились руками за голову.

Арбитр решил, что в действиях Вевертона не бло злогу умысла и не стал ему показывать даже желтую карточку.

Сам же матч завершился победой "Коритибы" 3:1.