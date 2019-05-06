Вратарь пострадал от шайбы, угодившей в ключицу, и пропустил гол

Вратарская аммуниция, оказывается, не защищает на 100 процентов.

В 6-м матче второго раунда Кубка Стэнли в противостоянии "Далласа" и "Сент-Луиса" вратарь "Далласа" Бен Бишоп в середине третьего периода принял на себя шайбу после мощного щелчка Колтьона Парэйко. Шайба угодила в левую ключицу Бишопа, и вратарь от боли завалился на лед.

Тем не менее арбитр не остановил матч, дал доиграть эпизод, и хоккеист "Сент-Луиса" Джейден Шварц забил гол, который был засчитан. После этого гола счет стал 3:1 в пользу "Сент-Луиса".

Бишоп, слегка оправившись от боли, еще с полминуты поиграл, а затем все же попросил замену.

"Сент-Луис" же забил один раз Антону Худобину, сменившему Бишопа, и одержал в итоге победу - 4:1.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Впереди решающий матч.