 

Второй финалист женского чемпионата мира по футболу определился в овертайме

04 июля 2019 г. 15:32
Автор: Виталий Лабскир
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Женским футбольным сборным Швеции и Нидерландов не хватило 90 минут для выявления победителя в полуфинале чемпионата мира по футболу, близящегося к завершению во Франции.

Харьковский арбитр Екатерина Монзуль вывела в Лионе на "Стад де Лион" футболисток сборных Швеции и Нидерландов. По окончании 90 минут основного времени Монзуль зафиксировала ничью 0:0 и назначила 30-минутный овертайм, на 9-й минуте которого шведки позволили голландской полузащитнице Джеки Грунен беспрепятсвенно пробить из-за пределов штрафной площади. Мяч залетел в ворота и, как оказалось, определил финалиста.

Нидерланды победили 1:0 и вышли в финал, где встретятся со сборной США, которая накануне в первом полйфинале победила сборную Англии - 2:1.

Видео: 

Netherlands v Sweden - FIFA Women’s World Cup France 2019™

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