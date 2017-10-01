Выездное поражение харьковского "Гелиоса"

01 октября 2017 г. 12:27
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В 14-м туре первой лиги украинского футбола харьковский "Гелиос" играл в гостях против футбольного клуба "Полтава".

Судьбу матча решил гол на 67-й минуте, забитый форвардом "Полтавы" Александрм Ковпаком. На радостях Ковпак сделал после гола свое фирменное сальто. Так он праздновал забитые мячи, выступая ранее в командах Премьер-Лиги.

Таким образом, "Полтава" победила 1:0.

Главный тренер "Гелиоса" Сергей Сизихин посетовал, что его подопечные провалили первый тайм и пропустили гол во втором после досадной ошибки.

Имея 28 очков, "Гелиос" занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги.

Видео: 

Полтава - Геліос - 1:0

Сергей Сызыхин: Досадная ошибка привела к пропущенному мячу.

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