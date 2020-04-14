"Я снова могу видеть, как растут волосы". Знаменитый футболист победил рак

14 апреля 2020 г. 13:07
Автор: Виталий Лабскир
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Единственный футболист, который выиграл Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, сумел справиться с онкологической болезнью.

Речь идет о знаменитом 55-летнем итальянском футболисте «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» Джанлуке Виали, у которого был диагностирован рак поджелудочной железы.

Виали прошел два изнуряющих курса химиотерапии: один - протяженностью 9 месяцев, второй - 8 месяцев.

Виали рассказал, что тесты не выявили никаких признаков заболевания, и теперь он шепотом говорит себе, что снова в безопасности и может смотреть в зеркало и видеть, как у него растут волосы.

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