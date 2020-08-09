"Ювентус" назначил нового главного тренера - известного футболиста без опыта тренерской работы

09 августа 2020 г. 11:21
Автор: Виталий Лабскир
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После увольнения Маурицио Сарри с поста главного тренера туринского "Ювентуса", эта должность оставалась вакантной менее суток.

Новым главным тренером "Ювентуса" стал 41-летний Андреа Пирло.

Пирло выступал за "Юве" в период с 2011 по 2015 гг., проведя за эту команду 120 матчей и забив 16 голов.

Затем Пирло уехал в США, где завершил карьеру футболиста в 2017 году выступлением за "Нью-Йорк Сити".

Неделю назад Пирло, не имевший доселе тренерский опыт, был назначен главным тренером молодежной команды "Ювентуса (U23). И, вот, теперь ему доверено руководство главной командой итальянского футбольного гранда.

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