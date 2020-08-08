"Ювентус" после вылета из Лиги Чемпионов уволил главного тренера

Завоевание "золота" в чемпионате Италии не спасло от оставки.

Маурицио Сарри больше не главный тренер туринского "Ювентуса". Сегодня Сарри отправлен в отставку руковдством клуба.

В этом сезоне "Ювентус" выиграл серию "А", однако в Лиге Чемпионов не сумел отобраться в четвертьфинал, уступив в 1/8 финала французскому "Лиону". Еще в феврале "Ювентус" проиграл "Лиону" в первом матче - 0:1. Накануне футболисты "Юве" победили в ответном поединке дома - 2:1, однако вылетели из-за пропущенного гола на своем поле.

Сарри был уволен после года работы. В качестве кандиатов на освободившуюся должность главного тренера "Ювентуса" называются, среди прочих, Зинедин Зидан, Симоне Индзаги и Маурисио Почеттино.