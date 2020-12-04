"Заря", выиграв у "Лестера", всё равно утратила шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы

Для луганской "Зари" три поражения в первом круге групповой стадии Лиги Европы оказались невосполнимой потерей.

После трех поражений "Заря" уже во второй раз подряд выиграла - на сей раз у английского "Лестера" 1:0. Победный гол на 84-й минуте забил иранский форвард украинского клуба Аллахъяр Сайядманеш.

Имея 6 очков перед заключительным туром, "Заря" уже не поднимется в своей группе выше непроходного 3-го места, поскольку у досрочно обеспечивших себе выход в 1/16 финала "Лестера" и бельгийской "Браги" по 10 очков. У аутсайдера гресеского "АЕКа" - 3 очка.