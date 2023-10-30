Збірна України не бойкотуватиме ЧЄ з дзюдо через допуск росіян

Федерація дзюдо України повідомила, що збірна України з дзюдо братиме участь в чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок, який відбудеться з 3 по 5 листопада в Монпельє (Франція).

Збірна вирішила не бойкотувати турнір через допуск росіян та білорусів, повідомляє SPORT.UA.

«Можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі (Франція).

Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє (Франція)», – сказано у повідомленні федерації.

Відзначимо, що до списку не потрапила бронзова призерка Олімпійських ігор Дар’я Білодід.

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