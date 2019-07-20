 

Жесть в бою супертяжей. Боксер улетел за ринг

20 июля 2019 г. 18:49
Автор: Виталий Лабскир
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Бой двух боксеров супертяжей оказался быстротечным, зато очень зрелищным.

Американец Кассиус Чейни, не знающий поражений на профессиональном ринге, встречался с откровенным "мешком" также американцем Джоэлем Кодлом.

Менее чем через полторы минуты после начала первого раунда Чейни в буквальном смысле выбил Кодла за ринг.

Но на этом всё не закончилось. Пока Чейни праздновал победу, Кодл сумел вернуться в ринг и показать, что готов к продолжению поединка.

Рефери согласился, что это был всего лишь нокдаун и позволил продолжать. Правда, через пару секунд, когда Кодла повело от очередного удара Чейни, рефери остановил поединок, присудив Чейни победу техническим нокаутом.

Ниже - видео улёта с разных ракурсов.

Видео: 

Cassius Chaney sends Joel Caudle To The Outside!

Cassius Chaney Topples Joel Caudle

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