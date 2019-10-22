 

Жесткая драка на хоккейной площадке

22 октября 2019 г. 18:22
Автор: Виталий Лабскир

Вратарей в хоккее лучше не обижать.

В матче регулярного чемпоината КХЛ между ярославским "Локомотивом" и челябинским "Трактором" Егор Фатеев из "Трактора" слишком агрессивно сыграл против голкипера "Локомотива" Ильи Коновалова. На защиту вратаря стал полевой игрок ярославской команды Якуб Накладал.

В кулачном бою Накладал оказался откровенно сильнее Фатеева.

В итоге и Накладал и Фатеев получили по пять минут штрафа за драку. Плюс Накладал был оштрафован еще на две дополнительные минуты как зачинщик драки.

Сам же матч завершился победой «Трактора» со счетом 2:1.

Видео: 

Бой КХЛ: Накладал VS Фатеев

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