Жесточайший фол. Шипами бутсы в затылок

13 декабря 2018 г. 18:12
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Приемом из кунг-фу футболист мюнхенской "Баварии" "вырубил" игрока амстердамского "Аякса".

Речь идет о матче 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов между этими командами.

Футболист "Баварии" Томас Мюллер пошел в прыжке ногой вперед на верховой мяч и угодил в голову игрока "Аякса" Николаса Тальяфико.

Мюллер тут же получил красную карточку. Тальяфико после оказания медицинской помощи сумел продолжить матч. Мюллер через Twitter попросил прощения, заверив, что в его действиях не было злого умысла.

Сам же матч завершился вничью 3:3. При этом "Бавария" вышла в 1/8 Лиги Чемпионов с первого места в своей группе, "Аякс" - со второго.

Видео: 

Thomas Muller red card against Ajax (3-3) 12.12.18

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