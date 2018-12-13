Жесточайший фол. Шипами бутсы в затылок

Приемом из кунг-фу футболист мюнхенской "Баварии" "вырубил" игрока амстердамского "Аякса".

Речь идет о матче 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов между этими командами.

Футболист "Баварии" Томас Мюллер пошел в прыжке ногой вперед на верховой мяч и угодил в голову игрока "Аякса" Николаса Тальяфико.

Мюллер тут же получил красную карточку. Тальяфико после оказания медицинской помощи сумел продолжить матч. Мюллер через Twitter попросил прощения, заверив, что в его действиях не было злого умысла.

Сам же матч завершился вничью 3:3. При этом "Бавария" вышла в 1/8 Лиги Чемпионов с первого места в своей группе, "Аякс" - со второго.