Жесточайший нокаут. Боксер упал без сознания

Бой завершился после "убийственного" апперкота.

В американском Анкасвилле в рамках вечера бокса состоялся бой-реванш между Джозефом Джорджем из США и аргенитнцем Маркусом Эскудеро. Их первый поединок, состоявшийся в ноябре прошлого года, Джордж выиграл раздельным решением судей. На сей же раз считать очки на судейских записках не понадобилось. На 20-й секунде 9-го раунда Эскудро пропустил тот самый апперкот, после которого у него "потух свет".

Рефери зачем-то стал считать до 10-ти, хотя было совершенно ясно, что аргентинский боксер не поднимется.

У Джорджа это 11-я победа в 11-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, при этом 7-я - нокаутом.