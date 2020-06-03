Жуткое падение скейтбордистки

03 июня 2020 г. 16:31
Автор: Виталий Лабскир
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Трещины в черепе и множественные переломы левой руки, сломанные пальцы на правой, травмы сердца и легких.

Так завершилась тренировка для британской скейтбордистки Скай Браун.

Спортсменка вылетела с верхней точки тренировочного желоба, приземлилась на голову и руку и потеряла сознание.

В больнице Браун записала возвращение с больинчной койки, пообещав вернуться еще более сильной.

Следует отметить, что этой британской спортсменке 11 лет. В профессиональных соревнованиях она выступает с 8-ми лет.

Скай Браун ххотела быть самой юной британской спортсменкой на летней Олимпиаде-2020 в Токио. Олимпиада перенесена на 2021 год. Сможет ли Браун восстановиться и вернуться в большой спорт - вопрос открытый, равно, как и то, удастся ли из-за коронавируса провести Олимпиаду в 2021 году.

Видео: 

Sky Brown após queda grave dá show nas palavras

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