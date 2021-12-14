500 тысяч тонн асфальта и 158 км дорог: итоги строительного сезона на дорогах

Самым востребованным объектом, нуждающимся в немедленной реконструкции, стала Окружная дорога. Она не видела капитального ремонта с 2012 года и с каждым днем ​​стала все опаснее — ездить по ней было очень сложно. К капитальному восстановлению дорожники стали с наступлением благоприятных погодных условий, и на сегодняшний день работы выполнили на чем 90%. Это — чуть больше 55 километров так называемой «дорожной одежды».

Начальник САД в Харьковской области Андрей Алексеев рассказывает, что изначально планировалось выполнить половину работ в этом году и ровно столько же – в следующем. Однако во время реконструкции возникла проблема – несмотря на ограничение скорости, водители «гоняли» и даже сбивали дорожников. Поэтому решено было аккумулировать возможности и нарастить темпы.

Загруженность кольцевой до реконструкции достигала 11 – 18 тысяч машин в сутки, после – возросла еще. И с таким безумным наплывом даже новая дорога едва может справиться.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьк.обл.

У нас є стратегічне завдання, ідея — це реконструкція харківської Кільцевої дороги під 1-шу категорію. Добудувати ще одну смугу руху, тому що навіть с тими заходами, які ми зробили — додали додаткові смуги руху, перехідно-швидкісні смуги руху — вона не справляється з тим трафіком, який є. Вона перевантажена.

Ремонт оставшейся части — это меньше километра — перспектива будущего года, ведь объект является переходным. Также в 2022-м будут отремонтированы 4 моста, оборудовано освещение, разметка и «катафоты»

Всего на работы по безопасности движения на дорогах Харьковщины было выделено более 300 млн. гривен, говорит Алексеев. Сумма, использованная на ремонт – почти 3 млрд гривен. Это деньги из программы большое строительство.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьк.обл.

За весь час моєї роботи тут, ми звернулися до кожного района, громади, обласної ради. Намір на проведення співфінансування виявила лише одна громада — Лозівська. Але в результаті ми відмовилися. Потиснули руку і сказали «дякуємо», але ми беремо тягар з громади на себе

В этом году на государственных дорогах Харьковщины полностью восстановлено 158 км пути и 19 мостов, рассказывает Андрей Алексеев. Это в общем подсчете 500 тысяч тонн асфальтобетона. К работам было задействовано более трех тысяч специалистов, что на треть больше прошлогоднего.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьк.обл.

От уявіть, що ви асфальтобетон вантажите не в автомобіль, а в залізничні вагони. То цей потяг буде їхати мимо вас близько 3 годин. І всі вагони будуть навантажені асфальтобетонною сумішшю

Среди других главных объектов, на которых сосредоточились дорожники Харьковщины в этом году – трасса Киев – Харьков – Довжанский. На территории области реконструировали участок за 25 км – с расширением до I категории – то есть двух полос движения в одном направлении.

Важным для решения логистических вопросов Алексеев назвал также капитальный ремонт Песочинского путепровода, позволивший пропускать им тяжеловесный транспорт. Гарантийный срок этого ремонта достигает 10 лет, если возникнут проблемы — ликвидировать их должен будет подрядчик. За свой счет.