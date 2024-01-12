10 років увʼязнення сину гауляйтера Харківщини: поширював кремлівську пропаганду

За матеріалами СБУ 10 років тюрми отримав колаборант, який встановлював агітаційні бігборди на підтримку рашистів.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з російськими загарбниками у період окупації Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час захоплення Куп’янського району він підтримав рашистів та погодився очолити «відділ адміністративно-господарського забезпечення» місцевої окупаційної адміністрації рф.

На цій «посаді» він займався облаштуванням бігбордів з агітаційними постерами на підтримку російських військ та агресивної політики кремля.

Для цього фігурант виділяв з комунального автопарку громади підйомні вишки, вантажну техніку та бульдозери.

Також він організовував перевезення на територію рф приватного майна, яке рашисти «намародерили» в захоплених селищах району.

Також колаборант організовував поїздки службовим автотранспортом для доставки кореспонденції до окупованого на той момент Купянська, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За свою «роботу» він отримував від окупантів заробітну плату у розмірі 30 000 рублів.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав частково. Він сказав, що виконував завдання батька, який був головою окупаційної адміністрації держави-агресора, і не займав жодних посад.

Також обвинувачений додав, що допомагав із гуманітарною допомогою пенсіонерам селища. У звязку із цими обставинами просив його виправдати.

Довідково: мати засудженого вже раніше отримала вирок за колабораційну діяльність – 9 років тюрми. Вона очолювала «організаційно-інформаційний відділ» в окупаційній адміністрації в Шевченковому.

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