13 років тюрми отримав колаборант з окупаційного «мвс рф» у Куп’янську, який викрадав місцевих жителів

Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного колаборанта, який на період окупації Харківщини приєднався до створеного агресором місцевого «управління мвс».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У лавах загарбницького органу він допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів захопленого на той час Куп’янська.

Тоді людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого рашисти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися.

Співробітники СБУ затримали зловмисника восени 2022 року у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

На підставі матеріалів української спецслужби суд призначив йому 13 років тюремного ув’язнення.

За матеріалами слідства, зловмисником є 37-річний місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Під час тимчасової окупації Куп’янська він добровільно погодився стати «патрульним» у складі місцевої «філії мвс рф».

На цій посаді він «наводив» рашистів на місця перебування учасників руху опору і брав участь у їх викраденні та розграбуванні майна.

За свої злочини колаборант щомісяця отримував від агресора «зарплату» у розмірі 40 тис. руб.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 37-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину частково. Пояснив, що через окупацію він не знав, що є така стаття як «колабораційна діяльність» та за неї передбачена відповідальність.

Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно чоловіка. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”