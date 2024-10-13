23 атаки окупантів відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку

Оперативна інформація станом на 8:00 13.10.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Більш детальна інформація за посиланням.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”