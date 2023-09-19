Авіаційних ударів протягом доби зазнали Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 вересня. 573 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 «шахедів» противника. Внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новосадове, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області; Веселе, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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