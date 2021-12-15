COVID-19 в Украине: Кабмин продлевает адаптивный карантин

Кабинет министров продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Таким образом, ограничения будут действовать как минимум в течение I квартала следующего года.

Об этом стало известно из итогов сегодняшнего заседания правительства.

«Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин продлится как минимум на протяжении I квартала следующего года.

«Это означает, что все правила доступа до публичных мест с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе», — добавил премьер.

Источник: РБК-Украина