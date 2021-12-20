COVID-19 в Украине: за сутки — более 2,5 тысяч случаев

В Украине за сутки зафиксировали 2 536 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

За минувшие сутки госпитализирован 1 241 заболевший коронавирусом; летальных исходов – 157; выздоровели 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 610 687 случаев коронавируса; выздоровели 3 338 555 заболевших; летальных случаев – 93 262.

Напомним, днем ранее, 19 декабря, в Украине выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ровенская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 14386387 человек, из них получили первую дозу – 14386385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12986872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности в стране проведено 27 373 349 прививок.